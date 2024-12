Secoloditalia.it - Il sogno (impossibile) del “patriarcato rosso”, classista e misogino? Una Meloni zitta e buona

Urlano tutti, tutti possono urlare, ma Giorgiano. Vietato alzare la voce, metterci passione, avengono misurati pure i decibel, il movimento della fronte, il taglio dello sguardo. Gli altri sì, lei no. Deve essere un leader silenzioso. Pure quello. Il tema, che può sembrare paradossale, si presenta ogni volta che la premier parla a una platea: ad Atreju come durante le comunicazioni alle Camere, soprattutto nella parte delle cosiddette repliche. Non vale il doppio registro per lei, ce ne deve essere uno solo: un presidente del Consiglio deve sussurrare. Anche se la preferirebbero muta.Lasciamo perdere i titoli dei giornali amici del Pd e di sinistra sull’hate speech di, perché per loro è “linguaggio d’odio” sempre e solo quello ogni discorso che viene da destra, mai il loro: derubrichiamola come propaganda spicciola.