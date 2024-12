Lanazione.it - I lavori al sussidiario Franchi . Dalla Regione 500mila euro: "Una vittoria per tutta la comunità"

Un contributo regionale diper riqualificare il. Il sindaco di Agliana Luca Benesperi informa che, grazie ad un emendamento alla finanziaria presentato dal consigliere Alessandro Capecchi, laToscana, con l’approvazione del bilancio 2025-2027 ha stanziato la cifra diin due anni per la realizzazione del nuovo manto in sintetico del campo di calcioFiorellodi Agliana. La richiesta iniziale del consigliere Capecchi era il finanziamento dell’intero ammontare dell’opera (un milione dicirca) ma è comunque un ottimo primo passo per dotare Agliana di un impianto moderno che faccia crescere il movimento calcistico cittadino. Ora gli uffici valuteranno se sviluppare il progetto per stralci funzionali, in modo da dare copertura finanziaria completa ai, intanto è grande la soddisfazione del sindaco Benesperi e del consigliere delegato allo sport Tommaso Allori: "Ringraziamo il presidente Giani e il consigliere Capecchi - affermano Benesperi e Allori - per avere creduto da subito nel progetto.