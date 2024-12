Quotidiano.net - Volkswagen, c’è l’accordo senza i licenziamenti

Fumata bianca dopo una trattativa lunghissima, tra il sindacato tedesco Ig Metall e, per un piano di riduzione dei costi che eviterà la chiusura delle febbriche, i, ma fisserà 35mila uscite entro il 2030. "Siamo riusciti a trovare una soluzione per i dipendenti dei sitiche garantisce i posti di lavoro, salvaguarda i prodotti e allo stesso tempo consente importanti investimenti futuri", ha dichiarato il negoziatore sindacale Thorsten Groeger. L‘azienda ha accettato di tenere aperte tutte le 10 fabbriche in Germania e di garantire i posti di lavoro dei lavoratori fino alla fine del 2030. In cambio, il sindacato IG Metall, che rappresenta la maggior parte dei lavoratori, ha ritirato la richiesta di aumenti salariali fino al 2031. "Con il pacchetto di misure concordato, l’azienda ha tracciato una rotta decisiva per il suo futuro in termini di costi, capacità e strutture", ha affermato il ceo Oliver Blume.