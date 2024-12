Secoloditalia.it - Tik Tok, giro di vite di Rama: bloccato un anno. “Delinquente di quartiere che tiene in ostaggio i nostri figli: lo cacceremo”

L’Albania adotta il pugno duro e annuncia la virata suldicontro l’applicazione cinese: «Tik Tok è come ildidi cui i genitori temono la compagnia per i propri bambini, ma che riesce sempre ad essere il personaggio più attraente dell’infanzia». Pertanto, allude il messaggio del primo ministro di Tirana, tra lusinghe e facile seduzioni, «sta prendendo in». Con queste parole e questi riferimenti, dal significato a dir poco plastico e dal forte ascendente metaforico, dunque, il premier albanese Ediha annunciato il blocco per almeno un, a partire dal 2025, della piattaforma di proprietà del gruppo cinese ByteDance.Tik Tok, l’Albania sospende il social per un. L’annuncio di Edi«Tik Tok è ildi– ha dichiaratodurante un incontro a Tirana con insegnanti, genitori e psicologi albanesi –.