Ilfoglio.it - La destra apprezza Milei solo a parole

Leggi su Ilfoglio.it

È il personaggio politico del momento. È stato l'ospite d'onore alla convention organizzata da Giorgia Meloni ad Atreju. È odiato dalla sinistra, rispettato dai liberali, osservato con curiosità dalla. È la star politica delle destre mondiali, dopo Donald Trump e dopo Giorgia Meloni, ed è uno dei primi leader disu cui Elon Musk ha messo su lo sguardo, capendone il potenziale. Tutti osservano con curiosità, a, Javier, il presidente argentino, ma lo osservano come se fosse un profeta, una stella nel firmamento del pensiero conservatore, e lo osservano da lontano, anche quando lo coccolano da vicino, perché per un paese, per dire, come l'Italia seguirenonsu quello che dice ma anche su quello che fa sarebbe più complicato che rilanciare, con un hashtag, il suo famoso Afuera.