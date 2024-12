Davidemaggio.it - Il Patriarca: il cerchio si è chiuso?

Si è conclusa su Canale 5 la seconda stagione de Il, che non ha pagato dal punto di vista degli ascolti – media di share del 13.06% nelle prime cinque puntate – ma che ha presentato spunti interessanti e un personaggio ricco di sfumature come Nemo Bandera, diretto e interpretato da Claudio Amendola. Quest’ultimo ha già avuto modo di commentare i risultati poco soddisfacenti e, considerato anche il finale perfetto andato in onda, l’ipotesi di un nuovo capitolo per la serie Camfilm sembra improbabile. Tuttavia, forse l’intenzione di andare avanti c’era.Il2 finisce con la morte di MarioNell’ultima puntata la guerra tra Nemo e Raoul Morabito (Federico Dordei) arriva al suo culmine, con quest’ultimo deciso ad uccidere il nemico e soprattutto la figlia Nina (Giulia Schiavo), facendo leva sui suoi sentimenti per Daniel (Giorgio Belli).