Ilfattoquotidiano.it - Il Fondo di Garanzia Pmi è essenziale per le imprese, ma va usato con responsabilità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La magistratura ha iniziato a indagare e a introdurre misure cautelative. Ora anche il Governo sembra aver capito che, nel nostro paese, c’è un problema legato alla concessione abusiva del credito da parte di alcune banche che avrebbero approfittato deldistatale per le Pmi per erogare finanziamenti con più “leggerezza”.Ildiper le Pmi continua a essere uno strumento fondamentale per sostenere il tessuto imprenditoriale italiano, ma le modifiche normative introdotte dagli articoli 73 bis e 73 ter riflettono un cambiamento di paradigma che potrebbe avere implicazioni significative. Tra proroghe, riduzioni di garanzie e penalità per gli istituti di credito, il nuovo assetto richiede un’attenta riflessione sul ruolo delle banche e sull’uso delle risorse pubbliche.