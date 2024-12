Golf PNC Championship 2024 | Tiger e Charlie Woods in testa dopo la prima giornata

Leggi su Sportface.it

protagonisti assoluti nelladel PNC, il torneo di PGA e Champions Tour che vede 20 giocatori in campo con un proprio parente (spesso il figlio) sul percorso del Ritz-Carlton GC di Orlando, in Florida. Un appuntamento di fine anno che si gioca con la formula della Louisiana a coppie, ovvero con entrambi i giocatori che tirano il primo colpo per poi scegliere la palla migliore e da quel punto rigiocare entrambi fino alla conclusione di ogni buca. In questo contesto, quindici volte campione Major, gioca questa settimana per il quinto anno consecutivo con il figlio. Quest’ultimo, classe 2009 e prossimo a compiere 16 anni, prosegue con la sua crescita fisica e si avvia a una carriera da dilettante che ovviamente sarà seguitissima a livello mondiale e con grandi aspettative.