Germania | attentato al mercato di Magdeburgo il precedente a Berlino nel 2016

L'di stasera al mercatino di Natale a Madgdeburgo richiama alla memoria quello avvenuto il 19 dicembre del. Allora si contarono 12 morti – tra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo – e 56 feriti.Un autoarticolato con targa polacca proveniente da Torino, alla cui guida c'era il tunisino Anis Amri, investì la folla di visitatori del mercatino di Natale di Breitscheidplatz, nelle vicinanze della Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, nel quartiere berlinese di Charlottenburg.La notte del 23 dicembre, Amri, che era riuscito a fuggire dopo l', venne ucciso in Italia a Sesto San Giovanni (Milano) durante un controllo di polizia all'esterno della stazione ferroviaria. L'attacco venne rivendicato dallo Stato islamico.