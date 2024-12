Napolipiu.com - Garcia: “Molti calciatori volevano andare via e si lamentavano dei bassi stipendi”

Leggi su Napolipiu.com

: “via e sidei”">L’ex tecnico del Napoli svela i retroscena della sua esperienza: dalle richieste di mercato non esaudite ai problemi nello spogliatoioRudisi toglie qualche sassolino dalla scarpa in un’intervista esclusiva rilasciata al media Carré. Il tecnico francese ha svelato diversi retroscena della sua esperienza sulla panchina del Napoli, parlando senza filtri dei problemi affrontati.“Nel gruppo c’era un clima difficile”, rivela l’allenatore, che ha dovuto gestire una situazione complessa:desideravano partire, insoddisfatti dei loro contratti. Una tensione acuita dall’addio di Giuntoli, che aveva lasciato un vuoto nella gestione dello spogliatoio.punta il dito anche sul mercato estivo: aveva richiesto un difensore come Aguerd e un centrocampista strutturato, ma la società ha optato per giovani di prospettiva poi ceduti in prestito.