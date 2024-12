Thesocialpost.it - Famiglia sterminata dal monossido, l’ex moglie: “Sto pensando di adottare la bimba sopravvissuta”

Una tragediare si è consumata a San Felice a Ema, frazione nel comune di Firenze, dove sono stati trovati senza vita Margarida Alcione, Matteo Racheli e l’undicenne Elio. La causa del decesso sarebbe stata l’esalazione didi carbonio, mentre la loro figlia di sei anni,, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove i medici la stanno sottoponendo a trattamenti intensivi.La scoperta dei vigili del fuoco e la possibile causa della tragediaL’allarme è scattato quando la mamma di Elio, Claudia, ha notato che il figlio non rispondeva al telefono e, dopo aver scoperto che non era a scuola, ha cercato invano di contattaremarito. Preoccupata, ha dato l’allarme, ma al suo arrivo la tragedia era già consumata. Le indagini condotte dai vigili del fuoco, diretti dalla procura di Firenze, si concentrano ora sullo stato di manutenzione della caldaia e delle stufe a pellet presenti nella casa.