Eccellenza Finale di coppa e anticipo

Il Bianchelli di Senigallia ospita oggi ladellaItalia di. Alle ore 16 di fronte Chiesanuova e Urbania che si contenderanno lache vide trionfare un anno fa l’Osimana, uscita quest’anno invece in semi, vincente contro la Maceratese per 3-1. Oggi si gioca anche undel campionato divalido per la prima giornata del ritorno: K Sport Montecchio Gallo-Alma Juventus Fano, con i primi che con una vittoria metterebbero pressione alla capolista Maceratese, mentre il Fano è alla ricerca del primo successo stagionale in campionato. Le altre partite si disputeranno domenica 5 gennaio., prima giornata di ritorno. Oggi (ore 14:30): K Sport Montecchio Gallo-Alma Juventus Fano. 05/01/2024: Chiesanuova-Atletico Mariner, Fabriano Cerreto-Urbino, Maceratese-Urbania, Montefano-Tolentino, Monturano-Montegranaro, Osimana-Matelica, Portuali Ancona- Sangiustese.