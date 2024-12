Zonawrestling.net - Dutch Mantell sull’incidente di Nia Jax a SmackDown:”Un colpo sfortunato, non era pianificato”

Leggi su Zonawrestling.net

A volte, gli incidenti sono inevitabili nel wrestling professionistico. La scorsa notte a, un’azione sembra essere andata storta, portando Nia Jax a ferirsi e a sanguinare.ha spiegato che si è trattato di un incidente. È una pratica comune che alcuni match di wrestling includano sangue e scene cruente per accentuare rivalità personali o incontri con stipulazioni particolari.Tuttavia, il main event dell’ultima puntata diprobabilmente non necessitava di momenti del genere. Nia Jax e Candice LeRae hanno sfidato Bianca Belair e Naomi per i titoli di coppia femminili, e sembra che Jax si sia ferita contro il palo del ring durante uno spot.That didn't go how @tiffstrattonwwe planned. #pic.twitter.com/VpFK8ZC46T— WWE (@WWE) December 21, 2024, pur non avendo una visuale chiara sull’infortunio di Jax, è certo che il sanguinamento non fossee che si sia trattato di un incidente, cosa che capita spesso nel wrestling.