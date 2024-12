Pianetamilan.it - Calciomercato – Tre calciatori del Chelsea in vendita. Futuro in Serie A?

Ilinvernale è alle porte e laA è pronta ad accogliere nuovi giocatori, che potrebbero venire anche dal. Come riportato su X da Fabrizio Romano, esperto di, tredelpotrebbero cambiare squadra a gennaio: i nomi in questione sono quelli del terzino sinistro Ben Chilwell e dei centrocampisti Cesare Casadei e Carney Chukwuemeka. LaA è la destinazione più gradita all'ex Inter Casadei: infatti ci sono diversi club interessati a metterlo sotto contratto. Nelle prossime settimane ci saranno aggiornamenti riguardanti ciò.