Volley femminile, Conegliano regola il Kawasaki e vince il girone al Mondiale per Club: semifinale con Milano?

ha liquidato le giapponesi del NEC Red Rocketscon un secco 3-0 (25-21; 25-20; 25-19) e ha infilato la terza vittoria consecutiva alper2024 di. Dopo aver travolto le brasiliane del Dentil Praiae e le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh con il massimo scarto, le Campionesse d’Europa si sono imposte con disinvoltura anche contro le Campionesse d’Asia e hanno così conquistato il primo posto nella Pool B senza concedere un set alle avversarie.Le Pantere torneranno in campo domani per disputare la: sarà verosimilmente un derby contro, che con buona probabilità finirà al secondo posto nell’altro raggruppamento salvo una vittoria del Gerdau Minas contro il Tianjin per 3-0 con massimo 28 punti di scarto nella partita in programma alle ore 12.