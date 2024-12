Cultweb.it - Un mondo perfetto, come finisce il dramma del 1993 con protagonista Kevin Costner

Untermina con la cattura di Robert Haynes poco dopo aver consegnato al piccolo Phillip Perry una cartolina dell’Alaska regalatagli da suo padre. Una volta catturato il fuggiasco, il bambino e sua madre vengono scortati dalle forze di polizia.Texas, ottobre 1963. Una volta evasi dal carcere di Huntsville, i criminali Robert Haynes () e Terry Pugh (Keith Szarabajka) prendono in ostaggio il piccolo Phillip Perry (T.J. Lowther). A pochi giorni dalla visita in città del presidente Kennedy, il caso affidato al Texas Ranger Red Garnett (Clint Eastwood) riceve grandi attenzioni da parte dei media e degli organismi politici. Affiancato dalla criminologa Sally Gerber (Laura Dern), si scopre che lo stesso uomo di legge aveva già catturato il fuggitivo Haynes in giovane età, dopo aver fornito delle prove fuorvianti al giudice per incriminarlo.