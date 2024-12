Lanazione.it - Uber Taxi arriva a Firenze: nuova era per la mobilità con ItTaxi

Nell’annunciare l’addio al “4390“ – una delle due coop deidel capoluogo – e la nascita di un terzo consorzio di auto bianche, Luca Tani, neo presidente di It, aveva parlato di "svolta epocale per la città". E oggi se ne capiscono i motivi. Perché Tani, che con il Co.Ta.Fi e con il presidente del sindacato UriClaudio Giudici (amici di lungo corso ma oggi ai ferri corti), si è sempre battuto contro, nelle ultime ore sembrerebbe aver fatto dietrofront. Gli ex colleghi che ora fanno parte del “3131” – il numero sarà attivo dal Primo Gennaio – hanno infatti siglato un accordo con il servizio di, che di fatto apre le porte diallo sbarco della tanto avversata società statunitense. E questa potrebbe essere una delle ragioni che ha determinato lo scisma nella Co.