Ilrestodelcarlino.it - Tolentino ospita la XX edizione di 'Botte di Natale': kick boxing e arti marziali miste

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella giornata di domenica, dalle 10.30, al palasport Chierici diva in scena la XXdella gara "di". L’asd Zicatela Fight e laMacerata, con i rispettivi maestri Marco Bentivoglio e Paolo Pesci, con l’assessorato allo Sport che patrocina la manifestazione e mette a disposizione il palazzetto, al Coni Marche e alla Federkombat, hanno organizzato questo evento di sport da combattimento,, Mma (le) nella versione light e full contact (contatto leggero e pieno). Saranno predisposte tre postazioni gara, tatami, ring e gabbia, per oltre 120 atleti provenienti da tutto il centro Italia, in pcolare una folta rappresentanza abruzzese, umbra e toscana. L’ingresso è libero e aperto. Il programma è stato presentato ieri in conferenza dal vicesindaco e assessore allo Sport, Alessia Pupo, con il presidente dell’asd Zicatela Fight, Marco Bentivoglio, e la segretaria dell’associazione sportiva Alice Magi.