THE VOICE KIDS | LA FINALE DEL JUNIOR TALENT SHOW PIÙ SEGUITO E AMATO DELLA TV

Grande appuntamento, venerdì 20 dicembre alle 21.30 su Rai1, con ladi The, la versionedelche premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni.Al timone del programma Antonella Clerici che, insieme ai coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino, sono pronti alla sfidacon una squadra composta da tre concorrenti ciascuno.THE: I FINALISTILa squadra di Loredana Bertè può contare su: Gabriel Jimenez Martinez 12 anni, Carol Cadeo, 10 anni e Melissa.Quella di Arisa su Annamaria Mihalache, 11 anni, Alessio Di Stefano, 12 anni e Nicolò.Il rapper napoletano Clementino invece schiera per salire sul podio più alto: Leonardo Giovannangeli; Riccardo Callegari, 12 anni e Benedetta.Gigi D’Alessio infine porterà in: Maria Sofia Corona, 13 anni, Francesco Maugeri, violinista di 12 anni e Sofia Menegatto, 13 anni.