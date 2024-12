Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 5.1: scossa avvertita negli Stati Uniti

Alle ore 05:03 italiane, unadidi5.1 è stata registratad’America, con epicentro localizzato nei pressi di Kalifornsky, una cittadina situata nella penisola di Kenai, in Alaska.Profondità e caratteristiche del sismaSecondo i primi dati, il sisma si è verificato a una profondità stimata di circa 9 chilometri, una condizione che ne ha amplificato la percezione nei territori circostanti.Nonostante l’intensità del fenomeno, al momento non si segnalano danni significativi a edifici o infrastrutture, né sono giunte segnalazioni di feriti. Le autorità locali hanno comunque attivato le procedure di monitoraggio per verificare eventuali conseguenze del sisma.La regione è nota per la sua attività sismica, essendo situata lungo l’anello di fuoco del Pacifico, una delle aree più attive dal punto di vista geologico al mondo.