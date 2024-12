Putin sfida l’Occidente e aspetta Trump | Trattiamo Zelensky | E’ pazzo

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Vladimirvede più vicini gli obiettivi della Russia in Ucraina, minacciae la Nato, apre ai negoziati con Kiev ma pone condizioni irricevibili per Volodymyr. Il presidente ucraino, a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo, bolla come “” il leader del Cremlino, che parla per oltre 4 ore nella tradizionale conferenza-fiume di fine anno.si siede davanti al microfono a Mosca poco dopo le 12 locali e si alza dopo le 16.30, quando ha offerto tutto il proprio repertorio. “In Ucraina avanziamo ogni giorno, siamo più vicini ai nostri obiettivi prefissati”, esordisce, preannunciando anche lo ‘sfratto’ dei soldati ucraini dalla regione russa di Kursk: “Ma non posso dare una data precisa”. “La Russia è sempre più forte”, dicerispondendo piccato alla domanda diretta del giornalista di Nbc News che mette in dubbio la potenza di Mosca nel nuovo quadro internazionale.