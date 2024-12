Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Wembanyama è esploso contro Atlanta. E la crescita non è ancora finita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se non è già a tutti gli effetti il miglior difensore della NBA, poco ci manca. Il francese non stoppa semplicemente i tiri, in pratica gioca a pallavolo. Non si vedeva un intimidatore di questa caratura dai tempi del compianto Dikembe Mutombo, di Alonzo Morning, di Hakeem Olajuwon. Gente che faceva letteralmente tremare gli avversari al sol pensiero di mettere un alluce in area.sta stoppando 3,5 tiri a partita e rappresenta uno spauracchio sia in marcatura sul proprio uomo che in aiuto dal lato debole. Ha verticalità, tempismo, flessibilità, e capisce come spostarsi dentro la lunetta. Nella vittoria ai supplementarigli Hawks, il centro degli Spurs è letteralmenteda ogni parte del campo. Per lui, 42 punti con 7 su 15 da fuori.