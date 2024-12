Ilrestodelcarlino.it - Macerata, ruba cosmetici dalla farmacia in cui lavora per 100mila euro li rivende online

, 20 dicembre 2024 - I finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria dihanno scoperto che la dipendente di unava deie liva su un noto sito, guadagnando migliaia di.Le indagini, dirette e coordinateProcura di, sono state avviate a seguito della denuncia presentata dal titolare di una, per i continui ammanchi die integratori che aveva riscontrato nel periodo dal 2021 al 2024, corrispondenti a un prezzo di listino di oltre 100.000. L’attività investigativa, condotta con metodi tradizionali e anche con strumenti tecnici, ha consentito di documentare l’operato di una dipendente che impiegata, in via esclusiva, nell’acquisto e vendita disi sarebbe pressoché quotidianamente di numerosi prodotti dell’azienda; se li sarebbe nascosti addosso e/o all’interno di borse personali.