Lindsey Vonn | Ho pensato al mio ritorno qualche settimana dopo la mia operazione al ginocchio

Il grande. Nel week end a St.Moritz, in Svizzera, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile prevede la disputa di due superG, in continuità con quanto accaduto nello Speed Opening di Beaver Creek (USA), dove Sofia Goggia è stata la protagonista con un secondo posto in discesa e un successo nel supergigante.Ebbene, sulle nevi elvetiche una grande campionessa sarà al cancelletto di partenza, a distanza di quasi sei anni dall’ultima volta. Stiamo parlando di. La fuoriclasse statunitense è riuscita a conquistarsi il diritto a competere nel Circo Bianco, prendendo parte alle gare FIS a Copper Mountain (USA) e riuscendo a guadagnarsi la wild card.Svolto il ruolo atipico di apripista sulla Birds of Prey, dando anche dei consigli alla sua amica Goggia tra l’altro,sarà nuovamente tra le atlete della velocità e la curiosità è tanta specie per le sue condizioni fisiche.