Lanazione.it - La Cittadella si veste per le feste. E il presepe rivive tra gli hangar

Il Natale siggia anche tra i coriandoli. Da domani, e fino al 6 gennaio, il giardino dellaaccoglie il circo: in scena numeri di giocoleria, contorsionismo, comicità, magia e burattini che coinvolgeranno il pubblico in uno show che ha come filo conduttore le atmosfere fatate delle. Per la gioia dei più piccoli sarà poi possibile partecipare al divertente girotondo con la giostra artigianale creata nei laboratori della, mentre nella piazza di Burlamacco sarà allestito un mercatino con idee regalo, decorazioni natalizie e la Casetta di Babbo Natale, dove “imbucare” la letterina dei desideri. Per il 23 dicembre, dalle 20 tra glidei carristi, l’associazione Scout Agesci Gruppo Viareggio 3 propone un suggestivovivente che coinvolge oltre 100 ragazzi e ragazze, tra gli 8 e 21 anni, che interpreteranno i personaggi della tradizione con le botteghe del pescatore, del fabbro, dell’artigiano.