Il nuovo "via!", dalle strategie anti-traffico alla F80

Un altro giro di boa, un altro numero di “via!“, domani in regalo con Il Giorno. Un auspicio è sulla copertina, come sempre dipinta da Alberto Peppoloni, con il ritratto di Kimi Antonelli, la speranza per l’automobilismo sportivo italiano e che ci ricorda i grandi piloti italiani del passato. Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano, nell’editoriale mette in evidenza ilche soffoca la città. Come affrontare la crisi sulle strade? Su via! alcune soluzioni proposte al Comune. Per la parte storica non mancano i riferimenti ai 100 anni dell’Autostrada Milano-Varese, la prima al mondo, e ai raduni: da una parte i cinquant’anni della Ferrari Testarossa dall’altra Ruote nella Storia, manifestazione è stata ospitata dscuola militare Teuliè di Milano. Per la parte automobilistica un long test della nuova Dacia Sandero con alimentazione anche a Gpl.