Linkiesta.it - Gli anni ottanta ritornano, e alla grande, nei piatti delle feste

Leggi su Linkiesta.it

E no, le cose non sono cambiate solo nei nostri ricordi di infanzia, perché, se ci ragioniamo con maggior attenzione, possiamo trovare un’evoluzione anche della nostra cultura gastronomica. Forse, più di ogni altro periodo dell’anno, questo è quello in cui fuoriescono tradizioni familiari e territoriali. C’è chi cerca di prendere ispirazione dalle cucine più eleganti, chi si mette ai fornelli per onorare ricette identitarie di un luogo o i sapori di casa. E il bello sta in una varietà regionale che diventa, in questo caso ancora più sfaccettata e affascinante. C’è stato un tempo, però, in cui si il pranzo di Natale si iniziava sempre e solo in un certo modo, quasi dovessimo conquistare un’unità nazionale in quel preciso istante, per sentirci tutti uguali e simili sotto una stessa bandiera.