Un attacco aereo russo, che ha coinvolto missili ipersonici e balistici, ha colpito Kiev, causando la morte di almeno una persona, una dozzina di feriti e ingenti danni a un edificio nel centro della città che ospita diverse ambasciate, tra cui quella del Portogallo.Leggi anche: Milano, investe madre e figlio disabile e poi si dà alla fuga: arrestatoLe reazioni sono state immediate, con forti critiche da parte delle capitali coinvolte, della NATO e dell’Unione Europea. I frammenti dei missili intercettati dalla difesa aerea, probabilmente grazie a un sistema Samp-T fornito dall’Italia, hanno danneggiato il palazzo. La situazione della guerra si fa sempre più tesa, nonostante le recenti iniziative diplomatiche. In un contesto in continua evoluzione,, come riportato dal Financials, sembra disposto a continuare a fornire aiuti militari all’Ucraina, a condizione che vengano rispettate alcune specifiche condizioni.