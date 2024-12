Biccy.it - Deborah Lettieri piange ad Amici, ecco perché: le anticipazioni dettagliate

Ledella prossima puntata didi Maria De Filippi sono uscite, ma c’è un dettaglio che non è sfuggito: l’eliminazione a sorpresa di Teodora che ha fatto crollare la sua insegnante,.La ballerina era in sfida, ma come anticipato da SuperGuidaTv, la sfida l’ha superata brillantemente. “La sfidante si chiama Maria Sole e balla A Palè. Teodora balla: I Just Wanna Make Love To You. La giudice Maura Paparo dice che la sfidante ha un movimento interessante e lo ha usato anche per raccontare. Teodora è stata bravissima tecnicamente, aveva tutto al posto giusto, ma non le ha fatto dire WOW. Però lei pensando di fare un lavoro l’ha sceltale darebbe più sicurezza“.Tornata al banco dopo aver vinto la sfida, Teodora è stata costretta a scenderemessa di nuovo in sfida da Emanuel Lo.