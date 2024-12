Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Theo Hernandez, il Real Madrid contatta l’entourage?

Leggi su Pianetamilan.it

Manuel García Quilón, agente di, è stato intercettato all'uscita di Casa. Ovviamente il tema principale è il possibile rinnovo del francese con il. Il contratto del terzino è in scadenza nel 2026. L'altro tema è la panchina di-Genoa: una partita in cuinon si è nemmeno scaldato per entrare in campo. Ecco le parole dell'agente dal nostro inviato Stefano Bressi. "Oggi non abbiamo parlato del rinnovo di, ma la volontà nostra è chiara ed è quella di rimanere. L'incontro di oggi è stato fissato per questioni fiscali. La volontà è chiara, è quella di rimanere. La panchina? Non è una cosa che ci compete, rispettiamo i compagni e la decisione". Dall'estero, però, arrivano rumors sul possibile futuro del francese. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, sia il Liverpool che ilavrebbe avanzato offerte contrattuali ad Alexander-Arnold.