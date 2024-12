Dilei.it - Ascolti tv del 19 dicembre, Don Matteo 14 e Endless Love: ultimo scontro

La serata televisiva di giovedì 19ha visto scontrarsi per l’ultima volta Don14 su Rai1 esu Canale5. Infatti, la serie con Raoul Bova e Nino Frassica ha chiuso i battenti almeno per quest’anno e lo ha voluto fare in gloria. Anche perché ha trionfato nella gare deglicon tutte le dieci puntate andate in onda.Nella puntata conclusiva di Don14, su Rai1, tutto è ruotato attorno alla storia tra il Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia (Federica Sabatini). Mentre Diego ha dovuto prendere una decisione importantissima, il Maresciallo Cecchini diventa regista di uno spettacolo su Gesù coinvolgendo i detenuti.Ma il giovedì è anche la serata di Splendida Cornice su Rai3. Geppi Cucciari ha ospitato prima della pausa natalizia Pif, Giovanni Veronesi, Nicola Piovani, Vanessa Scalera.