Ambulanza si schianta contro un muro morto il paziente a bordo

Drammatico incidente in Italia: un'è rimasta coinvolta in uno sa Fivizzano (Massa Carrara): il mezzo è finitoundopo aver perso illlo, per cause al momento ancora in fase di accertamento. Nell'urto èl'anzianotrasportato in quel momento a.Feriti tre componenti l'equipaggio, tra cui un volontario portato con elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa per un politrauma.Come riportato dall'Ansa, l'incidente è avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada che da Monzone porta a Vinca, coinvolta un'della Pubblica assistenza di Monzone. Iltrasportato è deceduto a seguito dell'impatto mentre un volontario 50enne che era nel retro dell'ha riportato un politrauma ed è stato trasferito all'ospedale di Cisanello.