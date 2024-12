Spazionapoli.it - Addio Rafa Marin: il Napoli tratta con il campione del Mondo

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime calciomercato– In casa partenopea, di fatto, bisogna registrare delle grosse novità sul futuro di.Ildomani giocherà contro il Genoa di Patrick Vieira. I partenopei, di fatto, devono assolutamente vincere per cercare di non perdere terreno dall’Atalanta capolista.Tuttavia, gli azzurri giocheranno domani contro il Genoa senza uno dei perni della squadra di Antonio Conte, ovvero Alessandro Buongiorno. Al suo posto, come affermato dallo stesso tecnico pugliese in conferenza stampa, giocherà Juan Jesus., dunque, partirà ancora una volta dalla panchina. Nel frattempo, però, proprio sul calciatore spagnolo bisogna registrare una novità importante di calciomercato.CalciomercatoMain piace molto al Como di Fabregas: ecco tutti i dettagliSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss’, infatti,potrebbe andare al Como di Cesc Fabregas.