Gqitalia.it - 10 hotel bellissimi a Marrakech

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.I vicoli polverosi della Medina si intersecano in un groviglio che appare inestricabile e che cela palazzi nascosti, giardini segreti e souk dove acquistare lanterne, tappeti berberi e antichi tessuti africani, seguiti dall'immancabile té alla menta. E minareti che si animano al richiamo del muezzin alla preghiera. Ovunque ci si giri,è un turbinio di attività ed è sempre stata musa ispiratrice di creativi di tutto il mondo. Non solo per quella luce fantastica e per lo spirito indomito, ma soprattutto per quell’insieme di tecniche ancestrali che hanno pervaso nei secoli ogni angolo della città. Negli anni ’60 da cittadina assonata e bohémien diventa il clou delle feste più pazze grazie alla presenza di Paul e Talitha Getty che, in una di queste, incontrano Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, che già ai tempi frequentavano Andy Warhol e Mick Jagger, Loulou de La Falaise e Fernando Sanchez, tutti estimatori di