Volley Trento avanti in Cev Cup | Lisbona vince a Cagliari ma non basta

Buone notizie per l’Itas Trentino, che supera gli ottavi di finale della Cev Cup 2024/2025 dimaschile. Una buona reazione per i trentini, reduci dalla trasferta brasiliana nel Mondiale per Club con sconfitta in finale per mano dei padroni di casa del Sada Cruzeiro che si sono imposti domenica per 3-1 nell’atto conclusivo della manifestazione iridata. Sfumata la possibilità di diventare campioni del mondo per la sesta volta, Sbertoli e compagni si sono dovuti subito ributtare nella mischia europea all’interno di un calendario davvero molto fitto. Ecco quindi com’è andato il match di ritorno contro i portoghesi del Benfica, giocato eccezionalmente lontano dal Trentino., TUTTO FACILE ANCHE IN SARDEGNA:KODopo la sconfitta nella finale del Mondiale per Club, l’Itas Trentino riprende la sua marcia in Europa e lo fa centrando l’accesso ai playoff della Cev Cup 2024/2025.