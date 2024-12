Sandro Tonali torna in Serie A | pronta la super offerta da 55 milioni

Leggi su Sportface.it

potrebbe fare il suo grande ritorno inA, circa un anno e mezzo dopo il suo addio al Milan direzione Premier League.Dopo aver saltato praticamente tutta la scorsa stagione a causa della squalifica comminatagli per il caso scommesse,to in campo con la maglia del Newcastle a fine agosto. Il centrocampista italiano, dopo aver lasciato il Milan nell’estate 2023, si è trovato a dover vivere il momento più buio della sua carriera, con l’assenza forzata dai campi per dieci mesi. Un periodo non facile per il classe 2000, che ha toccato il fondo proprio quando pensava di star toccando il cielo con un dito. In silenzio e a testa bassaha scontato la sua squalifica,ndo in campo con più voglia di prima e dimostrando di voler recuperare tutto il tempo perso.