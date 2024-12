Sport.quotidiano.net - Pescara, adesso si pensa a Gyamfi per rinforzare la difesa

La capolistaguarda al mercato invernale per riuscire a centrare quegli obiettivi necessari che magari potrebbero aiutare a potenziare l’organico laddove si è ravvisata la necessità di intervenire. Il direttore sportivo Pasquale Foggia, ex giocatore dell’Ascoli e oggi dirigente degli abruzzesi, ha già messo nel mirino il difensore Bright. Il giocatore del Cosenza è un terzino classe ‘96 di recente finito ai margini della rosa rossoblù e quindi pronto a cambiare casacca. Nel frattempo il sindaco Carlo Masci ha commentato il cammino che sta compiendo il Delfino. "Baldini sta dimostrando di essere un allenatore che sa caricare i suoi giocatori – spiega il primo cittadino -. Avremmo potuto ottenere più punti, purtroppo alcuni ne abbiamo persi per strada. Domenica con la Ternana ci giochiamo una buona fetta di campionato.