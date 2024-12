Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, giovedì 19 dicembre: grande intraprendenza per l’Ariete, fiducia per il futuro per il Capricorno

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’diFox per192024, segno per segno. La settimana si avvicina alla conclusione, ma le stelle non rallentano il loro movimento, continuando a influenzare profondamente le nostre giornate.è spesso il momento in cui emergono riflessioni sul percorso settimanale: cosa abbiamo raggiunto finora, e cosa ci attende nei giorni a venire? Le energie planetarie dispingono alcuni segni a osare, mentre altri troveranno più utile prendersi una pausa per ricaricare le energie. La Luna, in un aspetto interessante con Giove, favorisce l’espansione, ma con saggezza: non tutto ciò che luccica è oro, e ponderare le scelte può fare la differenza.diFox, per192024, segno per segnoVediamo insieme come le influenze astrali si manifestano per ciascun segno.