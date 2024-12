Iltempo.it - “La musica non si censura”. Rivincita di Tony Effe dopo il pasticcio Pd sul Capodanno

«Lanon può essereta»., con un post su Instagram, rompe il silenzio sul caso che lo coinvolge da giorni. Il rapper è stato escluso dal concerto dia Roma per i messaggi contenuti in alcune canzoni. Nelle scorse ore, Mahmood e Mara Sattei - che avrebbero dovuto esibirsi al Circo Massimo - si sono mostrati solidali con il collega e hanno annunciato che non parteciperanno all'evento di Roma, rimasto quindi senza cantanti. «Sono sempre me stesso, non so fare l'attore. Faccioe lanon può essereta. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo», il post di. «Grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione», aggiunge prima di dare appuntamento al Festival di Sanremo 2025 con la canzone ‘Damme 'na mano': «Ci vediamo a Sanremo».