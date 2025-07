LIVE Atletica Europei U23 2025 in DIRETTA | Anna Musci impegnata nella finale del getto del peso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Nullo anche per la polacca Maslana. 19.49 Nullo per Ndubuisi al terzo lancio. 19.47 Anna Musci zoppica, speriamo in un nulla di grave. 19.45 Federica Stella ha saltato 1.73 al secondo tentativo. 19.43 Trittico tedesco fino ad ora. Prima posizione momentanea per Ndubuisi (17.68), seconda Lange (16.77) e terza Kopp con la distanza di 16.61. 19.41 14.96 e un nullo per Musci, che deve migliorarsi nell’ultimo tentativo al fine di inserirsi nelle prime otto, così da proseguire la finale. 19.39 Come detto in precedenza, è in corso di svolgimento la finale del getto del peso, queste le avversarie di Anna Musci: 1 Nina Chioma Ndubuisi GER 29 Apr 2004 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U23 2025 in DIRETTA: Anna Musci impegnata nella finale del getto del peso

