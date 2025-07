Operazione contro il neonazismo online | coinvolti anche due bergamaschi

L’OPERAZIONE. L’indagine partita da Telegram e TikTok. Scoperti gruppi con contenuti razzisti, antisemiti e inneggianti al fascismo. Coinvolti anche due giovani bergamaschi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Operazione contro il neonazismo online: coinvolti anche due bergamaschi

