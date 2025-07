Calcio Silvio Baldini nuovo ct della Nazionale U21

Roma, 17 lug. (askanews) – Dopo la promozione in Serie B con il Pescara, Silvio Baldini è pronto a raccogliere una nuova sfida con la Nazionale Under 21, che da settembre inizierĂ le qualificazioni all’Europeo 2027, che mette in palio anche il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. “Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore – afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina – una persona di valore e di valori. Baldini ha qualitĂ umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualitĂ agli Azzurrini. Il nostro obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles, per questo ho condiviso con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon la necessitĂ di affidarci a una guida esperta in grado di costruire un progetto di medio-lungo termine”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lo sfogo di Baldini sulla Nazionale fa il giro del web, anche Matteo Salvini dedica un post [VIDEO] - Pescara alla ribalta delle cronache nazionali, dopo la super serata dell'Adriatico con la promozione in serie B ottenuta ai rigori grazie ad una prestazione miracolosa di Alessandro Plizzari.

Silvio Baldini spara a zero sugli azzurri: “Non sanno cos’è la bandiera, l’ultima nazionale vera quella dell’82” (video) - Silvio Baldini a 67 anni è diventato l’idolo del momento per i tifosi di calcio. “Toscanaccio” di Massa, senza peli sulla lingua e anticonformista per definizione, è l’allenatore che ha riportato il Pescara in Serie B vincendo i playoff di Serie C.

Baldini: «il calcio è in mano ai lestofanti. La Nazionale? Una generazione che non sa cosa sia la bandiera» - Baldini: «il calcio è in mano ai lestofanti. La Nazionale? Una generazione che non sa cosa sia la bandiera» Silvio Baldini grande protagonista sui social per le sue dichiarazioni di ieri sera dopo il successo ai rigori contro la Ternana e la conseguente promozione del suo Pescara in Serie B.

