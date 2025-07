Fast i Farmacisti attivi sul territorio lanciano un crownfunding nazionale per aiutare i ragazzi di Napoli Est

di Marco Milano Serata di solidarietĂ al Circolo Rari Nantes per raccogliere fondi utili per l’allestimento di un presidio fisico di legalitĂ , cultura e prevenzione all’interno del Centro Ester Village di Barr. Il “Cuore batte al sud” per realizzare un sogno. Questo il “titolo” di una storia importante che ha il cuore dell’associazione no profit F.A.S.T.®?, (Farmacisti Attivi Sul Territorio) e il sogno del suo presidente Pietro Carraturo farmacista, imprenditore e fondatore dell’associazione che, in occasione del suo trentacinquesimo compleanno, ha scelto di trasformare la tradizionale festa privata legata alla ricorrenza in una missione pubblica, unire musica, parole e solidarietĂ per dare un futuro migliore al Sud. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

