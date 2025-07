Bambina muore in incidente su A1 donati gli organi

(Adnkronos) – "Un atto di generosità e speranza" spunta da una tragedia recente. Tra la notte del 16 e la mattinata del 17 luglio, gli specialisti dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze hanno completato le procedure per la donazione degli organi della piccola Summer Visconti, la bambina di 4 anni vittima dell'incidente avvenuto il 15 luglio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: bambina - incidente - organi - muore

Drammatico incidente stradale: tre feriti, tra cui una bambina di 6 anni trasportata all’ospedale Gemelli con l’eliambulanza - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente stradale ha sconvolto il quartiere della Borghesiana a Roma, provocando tre feriti, tra cui una bambina di soli sei anni.

Grave incidente a Borghesiana: tre feriti, tra cui una bambina di sei anni trasportata in eliambulanza - Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di martedì 6 maggio a Roma, nel quartiere Borghesiana.

Incidente sull’autostrada A1, morti padre e figlio di 8 anni nello scontro tra auto: gravi anche la madre e l’altra bambina - Un incidente stradale mortale si è verificato poco dopo le 15:30 di oggi, sabato 3 maggio, sull’autostrada A1, tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel Frusinate.

LA SCELTA Uomo di 51 anni del Pescarese muore, i familiari danno l'ok alla donazione degli organi e ridanno la vita a 5 persone La notizia Vai su Facebook

Bambina muore in incidente su A1, donati gli organi; Bimba di Ceccano travolta dalle onde: dichiarata la morte cerebrale per l'11enne. Il dolore della comunità ; Bimbo muore schiacciato da uno specchio, la famiglia dona gli organi: Fate attenzione ai pericoli in casa.

Bambina muore in incidente su A1, donati gli organi - Tra la notte del 16 e la mattinata del 17 luglio, gli specialisti dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze hanno compl ... Si legge su msn.com

Incidente in galleria in A1, gli organi della piccola Summer saranno donati. La madre resta grave - La bimba era stata ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Meyer di Firenze. Lo riporta lanazione.it