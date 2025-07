Vongole pescate illegalmente | sgominata un' organizzazione che agiva fra Abruzzo e Marche

Sgominato dalla Guardia Costiera un complesso sistema illegale per la pesca intensiva delle vongole in Abruzzo, con ramificazioni anche nelle Marche. L'operazione è stata condotta dai militari del 14° Centro di Controllo Area Pesca della direzione marittima di Pescara, in sinergia con l'Ufficio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Pesca illegale di vongole, sgominata organizzazione in Abruzzo - Sgominato dalla Guardia Costiera un complesso sistema illegale per la pesca intensiva delle vongole in Abruzzo, con ramificazioni anche nelle Marche. Come scrive msn.com

Regione Abruzzo: sgominata rete di pesca di frodo alle vongole, sequestrati 10 tonnellate - Operazione della Guardia Costiera smaschera traffico illecito di vongole tra Abruzzo e Marche: sequestri, sanzioni e tutela della salute pubblica ... Riporta abruzzonews.eu