La Roma riflette su Rios | El Aynaoui resta una pista calda

Il tempo passa, ma la fumata bianca tra Roma e Palmeiras per Richard Rios continua a non arrivare. La trattativa, avviata da giorni con segnali di reciproco interesse, ha rallentato la propria corsa nelle ultime ore. I contatti non si sono interrotti, ma le parti non hanno ancora trovato un’intesa definitiva, e questo lascia aperto uno scenario che a Trigoria stanno valutando con attenzione. L’operazione per il centrocampista colombiano, considerato un profilo adatto al progetto giallorosso per caratteristiche tecniche e duttilitĂ , resta in standby, complice anche la posizione del club brasiliano che non ha intenzione di concedere sconti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma riflette su Rios: El Aynaoui resta una pista calda

In questa notizia si parla di: roma - rios - riflette - aynaoui

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì - La Roma accelera. Il mercato giallorosso entra in una fase calda, con il club impegnato su più tavoli per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi.

Calciomercato Roma, Gasperini spinge per Wesley: Benfica forte su Rios - Può essere quella di oggi una giornata decisiva in sede di calciomercato per la Roma, con molte delle trattative in piedi che stanno registrando novità importanti ogni ora che passa.

Roma, pronto il nuovo assalto per Rios, le cifre ? Camelio: “Attesa esagerata, vi dico perché”; Roma vicina a Richard Rios: accordo quasi definito; El Ayanaoui è in attesa della chiamata della Roma che riflette sugli infortuni.

Roma vicina a Richard Rios: accordo quasi definito - La Roma è vicina all'acquisto di Richard Rios: accordo con il giocatore, offerta da 30 milioni accettata dal Palmeiras. Segnala europacalcio.it

Roma scatenata: offerta per Rios, ora affondo imprevisto su El Aynaoui - La Roma accelera sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo richiesto da Gian Piero Gasperini. stadiosport.it scrive