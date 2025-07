WTA Amburgo continua la marcia di Alexandrova e Yastremska

Il torneo WTA di Amburgo torna in campo per disputare gli ultimi quattro match degli ottavi di finale: si completa l’allineamento del tabellone ai quarti. Continua la marcia delle prime due teste di serie. La russa Ekaterina Alexandrova e l’ucraina Dayana Yastremska superano di slancio i rispettivi ostacoli e approdano così al turno successivo. L’ucraina Dayana Yastremska impiega un’ora e ventidue per avere ragione della francese Diane Parry. La testa di serie numero 2 s’impone sulla rivale con il punteggio di 6-4 6-2. Ekaterina Alexandrova, prima favorita del seeding, travolge 6-2 6-2, in un’ora e otto minuti, la qualificata tedesca Caroline Werner, numero 303 del ranking WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Amburgo, continua la marcia di Alexandrova e Yastremska

In questa notizia si parla di: yastremska - amburgo - continua - marcia

WTA Amburgo, 2025 Alexandrova e Yastremska accedono agli ottavi di finale - Il torneo WTA di Amburgo torna in campo per completare i match dei sedicesimi  e iniziare a giocare gli ottavi di finale.

WTA Amburgo, continua la marcia di Alexandrova e Yastremska.

Yastremska continua a vincere dopo essere fuggita dalla guerra: "Un ... - ma non è così in questa settimana per le giocatrici ucraine Elina Svitolina e Dayana Yastremska che sono in campo rispettivamente a ... Riporta fanpage.it

Diretta Anastasia Zakharova - Dayana Yastremska - la Repubblica - Segui su la Repubblica la diretta in tempo reale del match tra Anastasia Zakharova - Scrive repubblica.it