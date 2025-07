Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all'ascolto diverso incidenti sono segnalati al momento lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare per questo si sta in coda tra 23 la Roma Fiumicino e la Tiburtina auto in fila per incidente anche sulla via Pontina verso Terracina tra Castel Romano e il bivio per Ardea sulla Laurentina altre cose sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia 3 raccordo e via di Malafede stessa cosa sulla via del mare sempre in direzione di Ostia tra il raccordo e Acilia altre cose sul tratto Urbano della A24 per un precedente incidente tra lo svincolo fiorentini e la tangenziale est anche sulla tangenziale est e troviamo rallentamenti e code per incidente tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria e poi tra Tiburtina e viale della Moschea verso lo stadio Olimpico anche qui per incidente Vi ricordo che la tangenziale è chiusa per lavori fino al 24 luglio nel suo tratto della sopraelevata Largo Settimio Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni in direzione di San Giovanni il traffico proveniente dal via Salaria viene deviato su viale dello Scalo di San Lorenzo dove Al momento il traffico è incolonnato per i veicoli provenienti dal teatro Urbano della A24 e diretti a San Giovanni si consiglia all'uscita di via di Portonaccio bene per il momento da Massimo vice che tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete sempre consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-07-2025 ore 19:30