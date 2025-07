Il PSG rafforza l’obiettivo con Renato Marin

2025-07-17 17:35:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: La prima firma di PSG 2025-26 Non è una superstar. Il club parigino, il nuovissimo campione di Francia e Europa, oltre a Runner -Up of the World, ha annunciato giovedì l’arrivo di Renato Marin. Il giovane portiere brasiliano di 19 anni atterra a Parigi da Roma, dopo aver lasciato “La Loba” come agente libero. Contratto di firma fino a giugno 2030. “Paris Saint-Germain è lieta di annunciare la firma di Renato Marin. Contratto gratuito, il portiere di 19 anni si è impegnato nel club fino al 2030 “, Ha scritto il Galo Club nei suoi social network. 🔗 Leggi su Justcalcio.com