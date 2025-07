Nico Gonzalez Juve possibile domino sulla fascia! L’argentino piace a due club e Sancho aspetta solo questa mossa da parte dei bianconeri Cosa sta succedendo

Nico Gonzalez Juve, possibile domino sulla fascia: gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’argentino. La situazione di Nico Gonzalez continua a essere monitorata da alcuni dei club più importanti in Europa, tra cui l’ Inter e l’Atletico Madrid. Il calciatore argentino in uscita dal calciomercato Juventus è stato accostato a diversi trasferimenti, e le trattative per il suo futuro sembrano essere ancora in fase di evoluzione. Mentre l’Inter sta cercando di rinforzare il proprio reparto offensivo, e l’Atletico Madrid ha da sempre un occhio di riguardo per i talenti provenienti dalla Serie A, Gonzalez rimane un obiettivo di mercato interessante per entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, possibile domino sulla fascia! L’argentino piace a due club e Sancho aspetta solo questa mossa da parte dei bianconeri. Cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Nico Gonzalez Juve, Tudor non rinuncia a lui neanche con la Lazio: ma in quale posizione? L’ultimo aggiornamento di formazione - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez Juve, Tudor punta su di lui anche con la Lazio: ma in quale ruolo? L’ultimo aggiornamento di formazione.

Nico Gonzalez bocciato da Tudor (e dai giornali): il voto dell’argentino è severissimo! «Non una giocata degna del suo passato». Ecco il giudizio - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez è stato bocciato così dai giornali dopo Lazio Juve: il voto dell’argentino è severissimo! «Non una giocata degna del suo passato».

Juve, proposto Nico Gonzalez all'Atletico Madrid; Juventus, scambio Nico Gonzalez con Frattesi dell'Inter? L'idea scatena i tifosi; Calciomercato Juve, l'agente di Sancho a Torino! Nico Gonzalez: l'asse Inter-Atalanta si scalda.

